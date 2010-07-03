Как День Независимости отмечают в Минске

День Независимости отмечает вся страна, но самой яркой и большой праздничной площадкой стал Минск. Концерты, спортивные состязания, конкурсы, игры — от центра и до самых окраин.

Занятие и развлечение по душе смогли найти все — от самых маленьких до главных героев дня — наших ветеранов.

Нарядный локомотив Дня Независимости — Эшелон Победы — с самого утра взял курс на развлечения. Сотни мероприятий во всех точках города сегодня позволили минчанам и гостям сделать не одну остановку — по настроению.

Эшелон Победы взял на борт представителей сразу двух эпох.

Около Дворца спорта развернулся город мастеров.

Неподалеку закаляли дух и тело. В состязаниях по спортивной сауне в обморок можно было упасть от сенсации. Дочь чемпионки мира по этому виду спорта «пересидела» рекорд знаменитой мамы, пусть и на одну минуту.

Догнать победу в этот день попытались и укротители картингов. Пусть в весовой категории танкам они не соперники, но свой боевой дух отлично компенсировали за счет скорости.

Сергей Чуб, телеведущий Столичного телевидения

Шикарная трасса, достаточно сложная. Очень мощные соперники, поэтому вдвойне приятно, что мы — команда «Столичного телевидения» — заняли первое место из шести команд. Огромное спасибо организатором праздника. С праздником всех!

Попасть в ритм военных мелодий и со служивым на пару. Такая возможность случается не каждый день, даже у столичных барышень.

А у Ратуши городские художники представили зрителю свою историю, застывшую на холсте.

Свою независимость столица будет праздновать до глубокой ночи. Ведь каждый из нас наполняет этот праздник своим, глубоким смыслом.

Минчанин:

Независимость — она вечна. Этот праздник действительно велик.

Ольга Юруть, Алина Змачинская, Валентина Железная, Юлия Зинько, телекомпания СТВ.