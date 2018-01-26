Как делают влажные салфетки для коров: репортаж из Брестской области
Красота спасет мир, а вместе с ним – не одно стадо бурёнок. В Брестской области наладили выпуск влажных салфеток для коров, сообщили в программе «Открытый разговор».
Ещё не так давно в этих просторных заводских помещениях было далеко не так многолюдно.
Сегодня на ватно-прядильной фабрике в Антополе работа кипит на каждом участке.
Полным ходом идёт наладка нового оборудования.
Геннадий Радчук, директор Антопольской ватно-прядильной фабрики:
Наш продукт. Мы его будем перемешивать с другим волокном.
Добавлять буквально 10%.
Мы получим экологически чистый продукт, который заменит в будущем минвату, базальтовый материал, которые практически все привозят из-за границы.
А на этой новой линии только-только налажено производство влажных салфеток для обработки вымени коров – первых в Беларуси.
Такие же под рукой у каждой доярки в любом доильном зале.
Теперь заказывать более дорогие импортные нет необходимости. С модернизацией производства большие надежды связывают и сами работники.
Галина Гончарёнок, председатель профкома Антопольской ватно-прядильной фабрики:
Люди ждут с такой надеждой, что мы меняем оборудование, что у нас повысится зарплата. Что у нас пойдёт спрос на нашу продукцию.
И у нас прибыль появится.
Игорь Мизевич трудился на заводе еще в начале 90-ых. Застал не самые хлебные времена. Пришлось уйти. Сейчас, спустя 20 лет, мужчина с горящими глазами и не без успеха осваивает новое оборудование.
Игорь Мизевич, оператор линии производства нетканых материалов:
Такой масштабной, наверное, с момента производства не было реконструкции этой фабрики.
Приятнее на работу приходить, приятнее работать.
К тому же, завод будет работать только на белорусском сырье, в том числе, с отходами производства. Готовые же изделия не только заменят импортные в сельском хозяйстве, мебельной, строительной и автомобильной отраслях, но и большими партиями должны пойти на экспорт.
К этому есть не только предпосылки, но и предметные договорённости. А, значит, риск перехода на новые рельсы оправдан.