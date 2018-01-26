Как делают влажные салфетки для коров: репортаж из Брестской области

Красота спасет мир, а вместе с ним – не одно стадо бурёнок. В Брестской области наладили выпуск влажных салфеток для коров, сообщили в программе «Открытый разговор».

Ещё не так давно в этих просторных заводских помещениях было далеко не так многолюдно. Сегодня на ватно-прядильной фабрике в Антополе работа кипит на каждом участке.

Полным ходом идёт наладка нового оборудования.

Геннадий Радчук, директор Антопольской ватно-прядильной фабрики:

Наш продукт. Мы его будем перемешивать с другим волокном.

Добавлять буквально 10%. Мы получим экологически чистый продукт, который заменит в будущем минвату, базальтовый материал, которые практически все привозят из-за границы.

А на этой новой линии только-только налажено производство влажных салфеток для обработки вымени коров – первых в Беларуси.



Такие же под рукой у каждой доярки в любом доильном зале.



Теперь заказывать более дорогие импортные нет необходимости. С модернизацией производства большие надежды связывают и сами работники.



Галина Гончарёнок, председатель профкома Антопольской ватно-прядильной фабрики:

Люди ждут с такой надеждой, что мы меняем оборудование, что у нас повысится зарплата. Что у нас пойдёт спрос на нашу продукцию.

И у нас прибыль появится.



Игорь Мизевич трудился на заводе еще в начале 90-ых. Застал не самые хлебные времена. Пришлось уйти. Сейчас, спустя 20 лет, мужчина с горящими глазами и не без успеха осваивает новое оборудование.

Игорь Мизевич, оператор линии производства нетканых материалов:

Такой масштабной, наверное, с момента производства не было реконструкции этой фабрики.

Всё новое и свежее.