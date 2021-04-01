Как чувствуют себя спасатели, которые попали в ожоговый центр после ликвидации пожара в Гомеле? Рассказывают они сами

Новости Беларуси. Очередной фейк из Telegram-каналов. 31 марта появилась информация о том, что в Гомеле двое спасателей попали в реанимацию во время ликвидации сложного пожара на территории бывшего пивзавода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правду об их состоянии якобы замалчивают.

В реальности оказалось, что псевдо-СМИ лгут. 31 марта в ожоговый центр действительно поступили сотрудники МЧС. Повреждения кожи они получили, выполняя боевое задание. В реанимации необходимости нет и не было.

Сергей Зубок, старший пожарный ПАСЧ № 5 Гомеля:

Грохот какой-то непонятный, и языки пламени показались. Температура резко возросла – мы немножко отошли, дальше приступали к тушению. Когда уже температура критическая поднялась, мы приняли решение покинуть помещение. Звеном вышли на свежий воздух. Ощущение дискомфорта стало под боевкой. На данный момент чувствую удовлетворительно себя. Можно было бы в ближайшее время уже идти в бой.

Денис Пинчук, заведующий ожоговым отделением Гомельской городской клинической больницы № 1:

Их травма является типичной ожоговой травмой. Лечение в среднем занимает около двух недель. Реабилитации как таковой не требуется.