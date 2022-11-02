Как частной школе получить сертификат готовности и есть ли спрос на такие учреждения в Беларуси? Ответил Артём Цуран

Новости Беларуси. Более 90 % учеников частных школ уже перевелись на обучение в госшколы, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Это тысячи детей, и процесс продолжается. Школьников переводят в классы со свободными местами. Благо, резервы для зачисления есть практически в каждом государственном учреждении образования.

Сергей Шуманский, ведущий:

Никаких особенных документов при переводе не требуется – свидетельство о рождении, медсправка и личное дело учащегося. Если, конечно, частная школа его вернула или вообще вела. Есть факты, когда частники не заморачивали себе голову никакой документацией, кроме бухгалтерии. И вот после всего вышесказанного возникает вполне логичный вопрос – так есть ли будущее у частного образования, а главное, нужна ли нам такая сомнительная альтернатива традиционным государственным школам? Об этом и не только поговорим с заместителем председателя Мингорисполкома Артемом Цураном. Сергей Шуманский:

Как обстоят дела относительно частных школ на данный момент, хорошо понятно и известно. Все-таки с чего началось? Что стало толчком для таких резонансных мер относительно частных школ? Это история со «Смарт Скул» или вопросы к таким учреждениям образования были и до этого? С чего начались проблемы с частными школами в Беларуси?

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Ситуация со «Смарт Скул» вышла в публичную плоскость. Но на самом деле взаимоотношения между органами управления образованием и частными учреждениями образования развивались достаточно давно. Требования, которые предъявляют наши органы управления к учреждениям образования, все едины. Об этом именно руководителям либо учредителям говорилось неоднократно, и на уровне комитета по образованию подобные встречи проходили на протяжении нескольких лет. Достаточно принципиально этот вопрос был поставлен в апреле 2021 года. Все те замечания, которые предъявлялись на то время к учреждениям образования частной формы собственности, они более явно были выставлены и накануне уже нового 2022-2023 учебного года. Система работы выстроена таким образом, что комиссия, которая работает на территории всего района, вне зависимости, частное это учреждение образования либо государственное, выезжает до 1 июня и смотрит готовность к следующему учебному году. Что и было сделано. Был выдан ряд предписаний, требований к учреждениям образования, которые должны были устранить до 20 августа 2022 года. Как мы видим, подавляющее большинство учреждений этого не сделали. Какие критерии учитывают при выдаче сертификата готовности учреждению образования?

Сергей Шуманский:

Какие критерии учитываются при выдаче сертификата готовности школам в начале учебного года? Артем Цуран:

Эти критерии прописаны в распоряжении Министерства образования. Повторюсь, они едины для любого учреждения образования, расположенного на территории Республики Беларусь. Это и наличие подготовленного педагогического состава, наличие помещений, специальных помещений для приема пищи, для занятий спортом. Есть отдельные требования к образовательным программам, которые тоже входят в этот акт и итоговый документ получения сертификата готовности учреждения образования к новому учебном году. Сергей Шуманский:

Законно ли у нас в стране такое понятие, как онлайн-обучение? «Мужская гимназия» из нашего сюжета практиковала именно такой метод. Не говоря о том, что один из филиалов располагался в здании ночного клуба. «Полностью заменить образование на онлайн невозможно»

Артем Цуран:

Общее среднее образование прописано Кодексом об образовании – 145 статья – о том, что образование учащиеся получают очно. Очное образование подразумевает личное участие учащегося во всех образовательных и воспитательных процессах, начиная от урока, заканчивая всеми остальными положенными в системе образования методами и мероприятиями, в которых должен быть задействован учащийся. Это физическое воспитание, воспитательные часы и так далее. Сама система онлайн-образования невозможна на данный момент. У нас в стране изначально прописаны требования Кодекса. Второе важное направление – это медицинский аспект. И именно санитарными правилами прописано использование информационных технологий, будь то работа на компьютере, планшете и так далее. Она тоже строго регламентирована по временному периоду, в который можно применять эти технологии. Если для старших классов это три часа, то для младших – один час. Полностью заменить образование на онлайн невозможно. Сергей Шуманский:

Еще один острый вопрос – отсутствие государственной аккредитации. Получается, частные школы не могут выдать в конце учебного года сертификат учащимся. И это часто скрывали от родителей. Только в конце года они узнавали, что оказывается, сертификат их дети не получат. И второй вопрос. Как сейчас обстоят дела с этими детьми? Не остаются ли они на второй год из-за этого? Как учатся дети, которые перешли из частной в государственную школу из-за отсутствия аккредитации?

Артем Цуран:

Речь идет о том, что при получении аккредитации учреждение образования имеет право выдавать итоговый документ об окончании образования. Соответственно, это 9 и 11 класс. То, что мы видим, – учили детей, как правило, до 8 класса и потом предлагали перейти в государственное учреждение и получить сертификат государственного образца. Такая практика некоторыми учреждениями образования проводилась, потому что аккредитацию на самом деле получили очень немного учреждений образования в предыдущие периоды, до принятия нормативных правовых актов, подразумевающих прохождение лицензирования. Поэтому на данный момент те дети, которые поступили в государственное учреждение общего среднего образования, а это почти 2 000 человек, они поступили в соответствии со своим возрастом и в соответствии с тем классом, в котором они учились. На второй год мы их не оставляем. Они приходят с теми отметками, которые были выставлены на начало учебного года, и продолжают обучение в соответствии со своей программой и тем классом, в котором они начинали 2022-2023 учебный год. Что изменилось для частных школ после подписания закона о лицензировании?

Сергей Шуманский:

17 октября Президент подписал закон о лицензировании. Этот документ в том числе предусматривает введение лицензирования дошкольного и школьного образования. Что конкретно изменится в деятельности частных школ? Артем Цуран:

Прежде всего частной школе нужно обеспечить безопасное пребывание учащегося, начиная с азов, понимания этого слова. Это и система входа, охрана, помещение, соответствующее образовательному процессу, организация питания, та же физическая культура, трудовое обучение. Весь стандартный набор учреждения образования, который мы понимаем, когда говорим «средняя школа». Сейчас в учреждениях частной формы собственности все эти понятия мы можем пересчитать на пальцах одной руки, где выполняются эти требования. Сергей Шуманский:

Как вы считаете, нужны ли нам частные школы? Имеют они право на жизнь и готова ли наша модель образования к такому методу обучения? Нужны ли в Беларуси частные школы?

Артем Цуран:

Я думаю, что если есть спрос, то будет и предложение. Самое главное, чтобы оно было качественным. Если, к примеру, возьмем сердобольную мамочку, которая очень щепетильно относится к своему чаду, и у ребенка заболел зуб. Мама решила повести ребенка к частному стоматологу. Может, очередь в государственной поликлинике. Но она же не поведет к частному стоматологу в подвале, с непонятно какой квалификацией, с непонятно каким оборудованием. Она захочет привести его в качественное учреждение здравоохранения, где будет современное оборудование, сертификаты подготовки этого врача и так далее. А почему мы такие же примеры не хотим привести и в школе? Если частная школа будет соответствовать этим требованиям, значит, она имеет право на жизнь, но это должны быть абсолютно все требования, а не какие-то выемки из нормативных документов, сказать, что мы на этом делаем упор. Нет. Общее развитие ребенка и его безопасное нахождение. Сергей Шуманский:

Но при этом, если взять с другой стороны, та же сердобольная мамочка, когда сама была ребенком, ходила к обычному, государственному, в обычную поликлинику к обычному стоматологу. Наверняка, училась в обычной школе где-то за домом. Это чем-то навеяно стало, такая логика, что если платишь деньги, то это всегда хорошо? Далеко не каждое частное учреждение образования готово соответствовать требованиям