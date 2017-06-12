«Как будто превращаемся в природу»: что такое искусство тайцзи-цюань и в чем его плюсы

Красота. Гармония. Здоровье. Если вам знакомы эти три слова в теории, но вы не знаете, с чего начать, чтобы совместить их воедино на практике, советуем познакомиться с искусством тайцзи-цюань, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Олеся Плиска, тренер по тайцзи-тюань:

Тайцзи переводится как «Кулак великого предела», то есть это древнее одновременно боевое и оздоровительное искусство. Оно относится к большому разделу Ушу – это китайское воинское искусство.

Само название «тайчи» переводится как энергия. Ее можно ближе всего понятнее ассоциировать с дыханием воздуха или праны внутри человека. В 2005 году произошла знаменательная встреча для Олеси с китайским мастером по тайцзи. Чуть позже начались групповые занятия.

Олеся Плиска, тренер по тайцзи-тюань:

Для меня в первую очередь это искусство, но искусство боевое. У него есть боевое прикладное значение. Оно отрабатывается в парах. Но оно построено не на агрессивном нападении, а больше на взаимодействии, на мягком, гармоничном взаимодействии с партнером. Поскольку мы взаимодействуем постоянно в мире друг с другом, поэтому это просто направлено на построение гармоничных отношений. У тайцзи-цюань долгая история длиной почти в 500 лет. Оно было изобретено даосскими монахами как боевая практика. Но в современном мире востребовано в качестве эффективной оздоровительной гимнастики.

Светлана Хейкевич:

Для меня имеет значение, что это общеоздоровительные упражнения, которые не имеют возрастных противопоказаний и которыми нужно заниматься систематически до конца моей жизни, таким образом я продлю свою жизнь до 90 лет. Олеся Плиска, тренер по тайцзи-тюань:

Само искусство имеет оздоровительный эффект, потому что в процессе занятий нагрузка идет на опорно-двигательный аппарат, то есть в движение приходят все суставы: тазобедренные, колени, голеностоп, позвоночник постоянно в разные направления двигается, скручивается. И на работу с дыханием, а также на сердечнососудистую систему. Человек получает физическую нагрузку, но сердечный ритм остается в норме. Поэтому это очень полезно, особенно для старшего поколения, для тех, кто заботится о себе и помнит о здоровом образе жизни. Помимо всего прочего тайцзи – это искусство быть наблюдательным и гибким по отношению к своей природе и внешнему миру. Олеся Плиска, тренер по тайцзи-тюань:

Непосредственно на наших занятиях проходит изучение базового комплекса – 24 формы. Это очень молодой комплекс, который изобрели китайцы в последние 50 лет. Они просо собрали все базовые упражнения в один короткий комплекс, состоящий из 24 форм. Китайцы свои упражнения называют образно. Часто они ассоциируют их с движениями зверей, животных. Например, «большой белый журавль раскрывает крылья» или «змея, ползущая в траве», или «обезьяна, играющая с апельсином».