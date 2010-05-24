Как будет выглядеть Минск в 2030 году. Фото проектов

Генеральный план строительства Минска до 2030 года на минувшей неделе утвердил Президент Александр Лукашенко.

Точнее, утвердил он корректировку генплана 2003 года, который не выдержал проверки временем. Оказалось, Минск развивается активнее, чем предполагалось.

Когда-то фотограф Петр Кострома стал случайным свидетелем раскопок минского Замчища. А сегодня его фотографии свидетельствуют о том, как начинал отстраиваться Минск.

Пока средневековые деревянные укрепления лежали глубоко в земле, на поверхности строился новый Минск. Еще долгое время он тоже будет деревянным.

Теперь и представить сложно, что Троицкое предместье когда-то выглядело совсем по-другому. И с трудом помнится автобусный парк в нескольких шагах отсюда. А здания Мединститута и Белгосуниверситета теперь остались только на фотографиях.

Главный архитектор института «Минскпроект» Ярослав Линевич вместе с коллегами в 1965-м, 1982-м и 2003-м годах реализовывал свои архитектурные мечты. Сейчас его идея, давно признанная в европейских городах, обрела конкретные очертания в последнем генеральном плане развития минской инфраструктуры. Этот генеральный план скорректировал не только инфраструктуру, но и границы города.

Ярослав Линевич, главный архитектор института «Минскпроект»:

Сейчас осуществляется реализация первого городского кольца вокруг исторического ядра.

Музей Великой Отечественной — переезд с проспекта Независимости к стелле «Герой-Минск». Концепцию архитектурного салюта уже признали одной из лучших в Европе.

Очень скоро здесь будут проводиться приемы высоких правительственных делегаций. Прямо посреди Комсомольского озера появятся листья папоротника и высокий фонтан. Название будущей смотровой площадки — Национальный форум.

А вот в первом в Беларуси жилом небоскребе построено пока четыре этажа, но уже очень скоро их будет 32. Главный проектировщик и автор идеи Наталья Валентиновна приезжает сюда каждую неделю посмотреть за тем, как идет стройка. Ее проектом предусматривается строительство гигантского делового центра. К нему пока не приступали. Но ведь и ее дом, который уже окрестили парусом, тоже когда-то был только эскизом.

Уже разработаны проекты объектов европейского Минска.

К примеру, «Чижовка-Арена». Уже в следующем году построят многофункциональный спортивный комплекс. А еще через три года хоккейные сборные здесь поборются за звание чемпиона мира.

А это будущий белорусский Ноттингем, так похожий на английский городок. Здесь будут стеклянные и многоэтажные деловые и торгово-развлекательные центры, а также гостиничные комплексы класса люкс.

Анна Бунькова, Алексей Юнаш, Андрей Новгородцев и Александр Мишин, телекомпания СТВ.