Как будет работать указ о предоставлении жилья в лизинг?

Новости Беларуси. Специалисты разъяснили нюансы, как будет работать указ главы государства о предоставлении жилья в лизинг. Он направлен прежде всего на защиту граждан.

В частности, белорусам не нужно больше волноваться, что рост рыночной цены повлияет на платежи по договорам. Еще одно важное новшество – коммунальные платежи будут уплачиваться по тарифам для населения.

Отметим, ранее в таких обстоятельствах действовали цены для юрлиц. Созданы и более гибкие условия для получения жилья в лизинг. В частности, график платежей теперь можно согласовать с учетом реальных финансовых возможностей человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.