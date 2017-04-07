Как будет работать указ о предоставлении жилья в лизинг?
Новости Беларуси. Специалисты разъяснили нюансы, как будет работать указ главы государства о предоставлении жилья в лизинг. Он направлен прежде всего на защиту граждан.
В частности, белорусам не нужно больше волноваться, что рост рыночной цены повлияет на платежи по договорам. Еще одно важное новшество – коммунальные платежи будут уплачиваться по тарифам для населения.
Отметим, ранее в таких обстоятельствах действовали цены для юрлиц. Созданы и более гибкие условия для получения жилья в лизинг. В частности, график платежей теперь можно согласовать с учетом реальных финансовых возможностей человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Шиманович, директор Ассоциации лизингодателей:
Основное новшество это, во-первых, установление определенных повышенных требований к лизинговым организациям, которые будут работать в сегменте жилой недвижимости. Это увеличенный в два раза уставный фонд, требование к собственному капиталу. Второй блок вопросов – это вопросы, касающиеся непосредственно реализации договоров и взаимоотношений между лизингодателем и лизингополучателем, то есть вопросы регистрации лизингополучателей, вопросы наследования.
Дмитрий Набздоров, начальник управления регулирования небанковских операций Национального банка Беларуси:
У нас портфель всех лизинговых организаций составляет около 11% кредитного портфеля банков. Для нового бизнеса лизинговых компаний в 2016 году ВВП составила более 1%, то есть довольно значимый показатель.
В Беларуси лизинг с физическими лицами появился 5 лет назад. В силу указ вступит через полгода.