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Как будет работать 9 Мая общественный транспорт в Минске

07 мая 2020 21:01
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Новости Беларуси. 9 мая метро скорректирует расписание, составы будут ходить чаще. С 09:00 до 18:00 поезда будут двигаться с интервалами в 5 минут. Затем, до часа ночи, время ожидания будет не более 6 минут, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как будет работать 9 Мая общественный транспорт в Минске-1

Стоит обратить внимание, что во время праздничных мероприятий не все выходы со станции «Площадь Победы» будут открыты.

Также движение всех видов транспорта будет ограничено по проспекту Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей.

Как будет работать 9 Мая общественный транспорт в Минске-4

Автобусы маршрутов № 29, 44 и 136 поедут в прямом направлении по проспекту Машерова, улице Даумана, Нововиленской, Орловской и далее по маршруту. А вот в обратном направлении – по проспекту Победителей, улицам Немига и Богдановича, проспекту Машерова.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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