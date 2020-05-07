Как будет работать 9 Мая общественный транспорт в Минске

Новости Беларуси. 9 мая метро скорректирует расписание, составы будут ходить чаще. С 09:00 до 18:00 поезда будут двигаться с интервалами в 5 минут. Затем, до часа ночи, время ожидания будет не более 6 минут, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Стоит обратить внимание, что во время праздничных мероприятий не все выходы со станции «Площадь Победы» будут открыты.

Также движение всех видов транспорта будет ограничено по проспекту Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей.