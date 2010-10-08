Как будет проходить обязательный выпускной экзамен по иностранному языку у белорусских школьников?

Первый обязательный школьный выпускной экзамен по иностранному языку будет проведен в Беларуси в 2013 году.

В центре будет находиться речевая деятельность ученика. Планируется устная проверка уровней понимания и говорение на основе прочитанной информации (письменного текста), предложенной ситуации и аудирование. Также предусматриваются задания типа «найди в тексте и прочитай».

Коммуникативная ситуация может задаваться на основании предусмотренного школьной программой предметно-тематического содержания разговора. Планируется, что беседа с экзаменатором будет проходить без предварительной подготовки, но ее характер, а также последовательность, в которой будут задаваться вопросы, позволят ученику частично опираться на изученный им материал. А во время аудирования будет проверяться так называемое спонтанное, неподготовленные говорение, пишет «Звязда».