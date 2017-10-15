Как белорусское приложение «Штурман» облегчает жизнь незрячим: эксперимент СТВ

Новости Беларуси. Белорусская разработка в помощь людям с белой тростью. Приложение для мобильных телефонов «Штурман» успешно прошло этап тестирования и набирает популярность среди инвалидов по зрению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Простейшее меню и голосовой набор – приложение полностью адаптировано для работы, что говорится, вслепую. А штурманами для незрячих людей выступают самые обычные граждане, у которых есть желание помогать.

Исцеляет прикосновением – так можно сказать о работе Александра Окулевича. Почти 20 лет он работает массажистом – от клиентов нет отбоя. Хоть изначально по образованию инженер-физик-оптик. Но этот диплом так и не пригодился. Через 2 месяца после окончания ВУЗа Александр попал в аварию и навсегда лишился зрения.

Несчастный случай не сломил – окончил медколледж с отличием. В работе ему помощь не нужна – здесь он профессионал, но вот в быту порой, без глаз никак.

Александр Окулевич, массажист центра красоты и здоровья (Гродно):

Открыл я приложение «Штурман». Вот здесь список штурманов, волонтеров, которые мне помогают что-либо рассмотреть.

А еще прочитать документ, определить номинал купюры, снять показания счетчиков или просто найти вход в здание – все это через видеосвязь с волонтером. Александр Окулевич:

Я живу на конечной остановке – там людей очень мало бывает. И знать, какой автобус подходит – могу направить камеру на номер автобуса, и мне штурман прочитает, какой автобус подходит. И если раньше приходилось искать помощь у прохожих, то теперь один звонок через приложение – и вызов идет 10 случайным волонтерам – кто первым ответит. Елена Михневич о выходе полезного приложения узнала на работе. Ее деятельность связана с людьми-инвалидами. Поэтому и решила не остаться в стороне. Зарегистрировалась в «Штурмане» как волонтер. Каждый день она готова, можно сказать, делиться своим зрением.

Елена Михневич, волонтер-штурман:

Мне было интересно просто как обывателю, что же это за приложение такое. Тем более, что эта разработка наша – белорусская. И, во-вторых, мне в силу своего характера всегда хочется, чем можешь, помочь человеку.

Елена рассказала: самый популярный звонок – помочь с покупками. Вот и наша съемочная группа пришла в магазин лично испытать разработку в действии. Разумеется, без глаз.

Галина Буро, СТВ:

Мы тестируем приложение. Это телекомпания СТВ. Меня зовут Галина. Мы сейчас в магазине. Помогите нам, пожалуйста, найти на полке вафли. Это вафли! Спасибо!