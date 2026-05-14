Как белорусские семьи распоряжаются деньгами – рассказали в Белстате

По информации заместителя председателя Национального статистического комитета Беларуси Натальи Тарасюк, в белорусских семьях между супругами отмечается преобладание экономического равноправия и партнерства, сообщает БЕЛТА.

Исследования показали, что женщины участвуют в принятии ответственных решений по части ведения домохозяйства наравне с мужчинами.

В 8 из 10 семей супруги совместно распоряжаются денежными средствами. Решения о совершении крупных покупок принимается в 9 из 10 семей. То же самое касается и решений, связанных с воспитанием и обучением детей.

Если говорить о повседневных покупках, то тут женщины проявляют большую самостоятельность. Это отметили почти две трети семейных пар. Распределением обязанностей в семье при этом удовлетворены 90% женщин и почти 100% мужчин.

С тем, что на отношения в паре влияет то, что женщина зарабатывает больше мужчины, не согласны три четверти белорусов. Тем не менее, почти 70% мужчин и женщин считают, что на мужчину все еще возлагается основная обязанность по материальному обеспечению семьи.

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