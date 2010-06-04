Как белоруса дурят в магазинах

В одном из магазинов Минска нормы содержания продуктов явно не норме.

К примеру, креветки были разморожены, а потом снова заморожены. Это привело к образованию большого количества льда, который вместе с продуктом взвешивается покупателю.

А вот пельмени, напротив, продаются размороженными. На витрине не пельмени, а кусок теста. Размороженный продукт мало того, что только на вид — не первой свежести, так еще и без срока годности.

Ольга Тимошенко, врач-гигиенист отделения гигиены питания Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Нет ни одного маркировочного ярлыка. Конечно, пельмени не должны дефростироваться. Если температурный режим указывается -18, значит, они должны храниться при такой температуре. А в пакетах вообще следы влаги. Данный факт может свидетельствовать о том, что продукция находилась при плюсовой температуре.

В лотках-холодильниках хоть и свобода выбора, да выбрать не из чего.

Ольга Тимошенко:

Весь товар поломанный. Это говорит о том, что сначала его надо было зафасовать, чтобы он не приобретал нетоварный вид. Такая продукция должна отсортировываться и убираться с продажи.

Заведующая магазина:

Оправдываться тут не в чем — недоработка.

Залежавшийся продуктприкрыли свежими полуфабрикатами.

Понятие «товарное соседство» в этом магазине — тоже непонятная норма.

Ольга Тимошенко:

Крабовые палочки относятся к готовой продукции, поэтому вместе с креветками они храниться не должны.

Если элементарные нормы — не в норме, то на антисанитарию впору вешать ярлык «эталон». И пока санслужба обрабатывает продавцов, последним, в свою очередь, не мешало бы обработать холодильник. Судя по пыли, грязи, крошкам и завалявшимся в щелях продуктам, убирали здесь давно.

Правила маркировки товара в магазине, увы, неписанный закон. Определить съедобно — не съедобно можно только по внешнему виду. Вопросы о сроках годности и датах — бракованный номер.

Ольга Тимошенко:

Указана дата упаковки — 9.05, а согласно маркировке изготовлено 7.05. Поэтому непонятно, когда именно изготовлен этот шпик. Упаковано на двое суток упаковано позже даты изготовления, а срок годности вообще отсутствует.

Продавец:

Мы просто взвешивали 9-го числа.

Ольга Тимошенко:

Но на маркировке должна быть указана дата изготовления, а не дата маркировки.

Продавец:

Ну, это надо уже в компьютере поменять.

К слову, вся продукция, промаркированная самим магазином, может оказаться тем еще «деликатесом».

Ольга Тимошенко:

Упакован 12-го, а годен до какого числа? Вопрос. Можно только догадываться. Производитель же указывает, до какого числа годен товар, несмотря на то что есть и дата выработки, и дата изготовления, и дата фасовки.

Оценить по достоинству отдел с молочной продукцией мы уже не успели. Товар с истекшим сроком годности с витрин тек на склад. Вывозили целыми партиями.

Продукты со скидками хоть и с гнильцой, да в цене у покупателя. Несвежие овощи и фрукты с прилавков — просто на «ура».

Покупатель:

Пришлось отбирать товар, был некачественный. Но он уцененный, поэтому и некачественный.

История повторилась и с луком. Просроченная зелень плесенью поросла. И такой продукт, ломаного гроша не стоящий, по цене, как будто только что с грядки.

Покупатель:

Я вот просроченные конфеты купила.

Пока изучали кондитерские изыски, за спиной велись телефонные переговоры администрации. Мол, в тортах пока ничего не нашли.

В разговоре с покупателями выяснилось, что выбирать особо не из чего.

Покупатель:

В округе просто другого нету.

После внеплановой ревизии сделать контрольную закупку обычному покупателю уже проще. Только половину товара лучше так и оставить на витринах. К примеру, замороженные полуфабрикаты, где залежавшийся товара скрыт свежей продукцией. Впрочем, весь холодильник — одно сплошное нарушение. Нет сроков годности, нарушен температурный режим, товарное соседство…

Хлеб. По срокам — все в порядке, но черствый, как сухарь. Кое-что можно приобрести в молочном отделе, к примеру, молоко, кефир, сливки.

А вот в овощном отделе, чтобы добраться до свежей продукции, тоже нужно смотреть в оба глаза. Гнилые груши, просроченный салат. В итоге в кассу приходится идти с полупустой корзиной. Вот вам и ассортимент, и большой выбор товара.