Прямой эфир

Как Беларусь готовится к II Играм стран СНГ и почему принципы олимпизма иногда уходят в аут? Анонс ток-шоу «По существу»

26 июня 2023 09:12
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Спортивный интерес. Почему нынче принципы олимпизма иногда уходят в аут? Светят ли нашим спортсменам международные первенства с полным национальным церемониалом? Как Беларусь готовится к стартам Игр стран СНГ? Что такое спортивный патриотизм и как физкультуру сделать действительно ЗОЖ-культурой?

Вечером 26 июня на площадке ток-шоу «По существу» соберутся функционеры, спортсмены, чтобы обсудить современную олимпийскую политику. Задать вопрос, предложить тезис для обсуждения или свое понимание процессов – присоединиться к разговору может каждый зритель. Для этого необходимо считать QR-код, который появится с началом эфира на экране, и перейти в чат на платформе YouTube. Подключайтесь к единственному на отечественном телевидении ток-шоу, которое выходит в прямом эфире. Стартуем в 18:30. Будем говорить по существу.

# Государственная политика в области спорта # общество

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