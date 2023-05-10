Как 9 Мая в Беларуси хотели превратить в день трагедии – анонс фильма «Убойная посылка»

Новости Беларуси. С окончания войны прошло 78 лет – целая эпоха. А что изменилось? Отдельные западные политики всячески пытаются раздуть пожар третьей мировой войны. Втянув за собой и тех, кто не хочет слышать грохота танков и свиста пуль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но даже несмотря на такой весомый факт, желание не ослабевает. В праздничный день стало известно, что на 9 Мая в Беларуси готовился ряд терактов. Преступники задержаны.

Все подробности этой спецоперации белорусских силовиков будут раскрыты вечером 10 мая. Специальное расследование готовят наши коллеги с телеканала ОНТ.

Известно, что при подготовке к теракту задержаны несколько человек, взрывные устройства были замаскированы под бытовые приборы, которые прибыли в нашу страну из-за границы. А в Беларуси их получили разные люди с одним заданием – забрать и не задавать лишних вопросов.