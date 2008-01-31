Кафедра кардиохирургии будет открыта в Минске

В стране она появится впервые и будет работать на базе Республиканского научно-практического центра "Кардиология". Ранее белорусских кардиологов готовили на кафедре хирургии и на курсах.



В ближайшее время во всех областных центрах будут созданы отделения кардиохирургии, для них и будут готовить квалифицированные кадры.



В нашей стране экстренных операций на сердце люди ждут по полгода, и по два - плановых. За 2006 год в Беларуси оперативных вмешательств на сердце выполнено только 2600, и это при необходимости операций только на открытом сердце 8 тысяч, и около 10 тысяч - по аортокоронарному шунтированию.