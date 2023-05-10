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Кадры салюта на День Победы в разных городах Беларуси

10 мая 2023 09:07
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Новости Беларуси. По традиции центральные мероприятия ко Дню Великой Победы состоялись в столице. Почтить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, к монументу Победы пришли тысячи благодарных минчан и гостей столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Кадры салюта на День Победы в разных городах Беларуси-1

Многолюдно было также на площадках для гуляний. А завершился праздник феерично и с концертом.  

Кадры салюта на День Победы в разных городах Беларуси-4

День Победы, который каждую весну отмечает наша страна, объединил миллионы людей. А салюты в честь торжества озарили города по всей стране.  

Кадры салюта на День Победы в разных городах Беларуси-7

Салют на День Победы в Минске: собрали самые яркие кадры.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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