Кадры салюта на День Победы в разных городах Беларуси

Новости Беларуси. По традиции центральные мероприятия ко Дню Великой Победы состоялись в столице. Почтить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, к монументу Победы пришли тысячи благодарных минчан и гостей столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многолюдно было также на площадках для гуляний. А завершился праздник феерично и с концертом.

День Победы, который каждую весну отмечает наша страна, объединил миллионы людей. А салюты в честь торжества озарили города по всей стране.