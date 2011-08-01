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Кадетское училище для парней и девушек откроется в Гродно

01 августа 2011 07:09
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Такие учреждения образования уже есть в Минской, Витебской, Могилевской и Брестской областях. А теперь появится в Гродно - на базе одной из средних школ.

Здесь будут готовить юных белорусов к службе в Вооруженных Силах, органах внутренних дел и подразделениях по чрезвычайным ситуациям. На предстоящий учебный год намечено набрать около сотни учащихся. Причем, кадетами смогут стать не только парни, но и девушки, которые пройдут конкурсные испытания -  в том числе психологическое тестирование, диктант и контрольную по математике, проверят и физподготовку поступающих. 

Вступительные испытания пройдут с 22 по 27 августа. Детей из льготных категорий будут зачислять без экзаменов.

# общество

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