Кадетское училище для парней и девушек откроется в Гродно

Такие учреждения образования уже есть в Минской, Витебской, Могилевской и Брестской областях. А теперь появится в Гродно - на базе одной из средних школ.

Здесь будут готовить юных белорусов к службе в Вооруженных Силах, органах внутренних дел и подразделениях по чрезвычайным ситуациям. На предстоящий учебный год намечено набрать около сотни учащихся. Причем, кадетами смогут стать не только парни, но и девушки, которые пройдут конкурсные испытания - в том числе психологическое тестирование, диктант и контрольную по математике, проверят и физподготовку поступающих.



Вступительные испытания пройдут с 22 по 27 августа. Детей из льготных категорий будут зачислять без экзаменов.