Качество воды из крана можно проверить

В гостях у программы «Большой город» заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Петр Авмросьев.

Екатерина Забенько: Воду можно принести к вам, в Минский городской центр гигиены и эпидемиологии, на анализ. Насколько эти анализы

Петр Авмросьев: Если человек хочет проверить, соответствует ли вода конкретно из его крана нормам, то может принести ее на анализ в Минский городской центр гигиены и эпидемиологии. Отмечу, что услуга эта платная.

Производственное объединение «Водоканал» ежедневно исследует воду. По конкретной программе наша лаборатория исследует воду на предмет ее соответствия санитарным нормам и правилам.