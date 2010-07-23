Качество воды из крана можно проверить

Екатерина Забенько: Воду можно принести к вам, в Минский городской центр гигиены и эпидемиологии, на анализ. Насколько эти анализы
Петр Авмросьев: Если человек хочет проверить, соответствует ли вода конкретно из его крана нормам, то может принести ее на анализ в Минский городской центр гигиены и эпидемиологии. Отмечу, что услуга эта платная.
Производственное объединение «Водоканал» ежедневно исследует воду. По конкретной программе наша лаборатория исследует воду на предмет ее соответствия санитарным нормам и правилам.