"Качество в XXI веке: системный подход и инновации"

В Минске открылась Международная научно-практическая конференция. В форуме принимают участие около 300-от специалистов различных отраслей промышленности, науки и образования Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Узбекистана, Украины и Словакии. Эксперты ознакомятся с лучшими мировыми тенденциями, а также обменяются накопленным опытом.



Повышение качества товаров и услуг - непременное условие для успешной конкуренции на рынке. Для продажи за рубеж оно приобретает первостепенное значение. За несколько последних лет экспортный потенциал белорусских товаров вырос в 4 раза. Тракторы, карьерные самосвалы, телевизоры, холодильники - вот неполный список белорусской марки с высокими показателями качества.



Для обмена опытом и поиском путей улучшения качества товаров и услуг собрались на третьей международной конференции. Горизонты для экспорта белорусских товаров расширятся в разы, когда все они будут соответствовать международным требованиям. И к ним мы постепенно приближаемся. На белорусских предприятиях вводится новая более эффективная система управления.



Новые веяния коснуться не только крупных предприятий. Жить по новым стандартам будут учить средний и малый бизнес. Будет в республике и повышаться планка качества и безопасности продукции и услуг. Для этого только на этот год запланированы около 600 новых стандартов, соответствующих международным сертификатам.