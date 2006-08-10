Качество трассы "Минск - Аэропорт-2" не уступит европейским стандартам

Этому дорожному покрытию уже 23 года, и появилась необходимость в его реконструкции. Ремонт первых семи с половиной километров в самом разгаре. Новые технологии, импортная техника, лучшие специаслиты - есть все для качественного преобразования дороги до европейского уровня.

Транспортная нагрузка на автомобильную сеть республики растет. Сегодня по нашим дорогам проезжает около трех миллионов автомобилей. Через десять лет по прогнозам специалистов их станет вдовое больше. Причем, возрастет количество большегрузных автомобилей, а нагрузка на ось основного автомобильного транзитного коридора Беларуси ограничена до десяти тонн. После реконструкции автомобильная трасса М2 превратится в настоящий автобан. Дорожники шутят: на эту магистраль можно будет и самолёт посадить.

Также изменить ситуацию должна помочь программа "Дороги Беларуси", задача которой как минимум - модернизация международных транспортных коридоров и повышение уровня качества дорог, соединяющих Минск с областными центрами. На программу выделено 23 триллиона рублей. Главное, говорят дорожники, по-хозяйски их использовать.