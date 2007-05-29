Качество подготовки водителей - под контролем

Акция "Учебный автомобиль" продлится в столичной области до 8 июня. Обстановка на дорогах Минской области продолжает оставаться напряженной. Так, с начала года по сравнению с аналогичным периодом минувшего количество ДТП с пострадавшими выросло на 18%. При этом увеличилось число дорожных происшествий с участием молодых водителей. Акция поможет проконтролировать качество их подготовки. Внимание будет уделено организации выпуска учебного транспорта на линию, его техническому состоянию, а также выполнение инструкторами программных требований.