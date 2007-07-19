Качество подготовки сельских абитуриентов улучшается

Такой вывод сделали специалисты, анализируя вступительную кампанию-2007.

По некоторым предметам у сельской молодежи средний балл централизованного тестирования выше, чем у городской. Кроме того, все больше юношей и девушек из деревень стремятся стать студентами вузов.

В целом же, пока подано около четверти документов от плана приема. Специалисты делают вывод: в эти дни заявления о поступлении подают самые сильные абитуриенты с высокими баллами в сертификатах.

До 29 июля - окончания срока приема документов - время еще есть. Но самые престижные у молодежи специальности уже известны. Это "Международные отношения", "Дизайн", "Промышленное и гражданское строительство".