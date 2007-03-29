Качество отдыха должно соответствовать цене путевки

Отдых в санаториях "Центркурорта" пользуется спросом не только у наших граждан, но и у иностранцев.

Беларусь - одно из немногих государств на постсоветском пространсте, где удалось сохранить традиции санаторно-курортного лечения. Уровень обслуживания, квалификация медперсонала, медицинское оборудование, набор лечебных процедур в наших санаториях соответствуют западным стандартам. Основной привлекающий фактор здесь - оптимальное соотношение "цена-качество". На сегодняшний день уже сформирован полный пакет предложений и цены на весь год, а на июнь-июль многие номера уже раскуплены. Самые популярные - белорусские санатории "Сосны", "Приозерный" и "Юность". Из баз отдыха - базы в Национальном парке "Браславские озера", а также республиканский горнолыжный центр "Силичи". В 2006 году в санаториях "Центркурорта" оздоровились около 60 тысяч человек, из них около 30% - граждане иностранных государств.

Правительство установило размеры дотаций на путевки для детей в оздоровительные лагеря на летних каникулах. Так, в этот период смогут отдохнуть 445 тыс. белорусских детей. Дважды за сезон смогут оздоровиться дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети из многодетных семей. Сумма дотаций на путевки несколько увеличена по сравнению с прошлым годом. На одну путевку в оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием она составляет 185 тысяч рублей, с дневным пребыванием - 70 тысяч рублей. Эти дотации выделяются из средств государственного социального страхования. Родительская доплата будет не менее 10% стоимости путевки. Порядок получения путевок остается прежним.