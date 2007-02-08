Качество образования в коммерческих вузах поставлено под сомнение

Белорусские парламентарии обсудили качество образования в коммерческих университетах и академиях.За последние годы в десятки раз увеличилось число абитуриентов, останавливающих свой выбор на этих вузах. Между тем, число доцентов и профессоров, преподающих в негосударственных учебных заведениях, стремительно сокращается. Такая статистика заставила депутатов Верхней палаты Парламента обратить внимание на качество обучения в частных университетах и академиях. Диплом государственного образца един для всех форм вузов, поэтому правомерны и равны требования к качеству обучения.