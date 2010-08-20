Качество образования на периферии в Беларуси улучшается с каждым годом

Образование на периферии – уже давно знак качества. К первому сентября подготовились и областные центры, и деревни. Сегодня здесь можно найти все атрибуты современного образования: вплоть до высокоскоростного интернета.

Современный компьютерный класс, доступ в интернет – такой набор для обычной сельской школы еще недавно называли экзотикой. Для этих стен советские учебники и недоборы в классах остались в прошлом веке. Как и низкий процент поступивших в ВУЗы. Одним словом, можно брать пример. А школа, в свою очередь, тоже не стесняется учиться. Уже пошел десятый год сотрудничества с коллегами из Швеции. Совместные проекты и командировки по обмену опытом для сельских педагогов стали обычным делом. Заезжали в Дубовляны и гости из Европы.

Данута Русак, директор Дубовлянской общеобразовательной средней школы:

– Они потрясены качеством нашего образования, потрясены нашим педагогом, его ответственностью, профессионализмом, умением работать с детьми. Мы увидели действительно глобальное использование информационных технологий, и теперь стараемся внедрить их у нас.

Одним словом, процесс пошел. Причем на пользу и деревне и прилегающему агрогородку. Как минимум половина выпускников этой «альма-матер» возвращаются в деревню в качестве специалистов. Поэтому последние несколько лет детей готовят с прицелом на рабочие специальности.

Одна из старейших школ в Минской области. Почти 150 лет назад в этих стенах научили читать и писать первую партию сельчан – 22 человека. Кто бы мог подумать, что в 21 веке учеников уже будут подвозить прямо к порогу. В школьном комплекте есть не только свой автобус, но и современный стадион, тренажерный зал, заканчивается строительство бассейна.

Капремонт здесь затеяли в рамках программы возрождения и развития села. Теперь школа в деревне под названием Острошицкий городок даст фору любой городской. И по форме и по содержанию. Тот факт, что 94% выпускников этого лета обосновались в ВУЗах – уже говорит о многом. К примеру, официально введенный в этом году дополнительный час английского языка здесь практиковался уже давно. В форме факультатива. В новом сезоне знания закрепят и новыми технологиями.

Екатерина Махахей, директор Острошицко-Городокской общеобразовательной средней школы:

– Новым оборудованием оснащены практически все предметные кабинеты. Если вернуться к урокам английского языка – это использование мультимедийных установок, компьютерные классы, у ребят есть возможность по интернету получать различную информацию.

Грань между качеством образования в городе и деревне заметить все сложнее. Что важно, о ее существовании не всегда подозревают и сами ученики. А все больше рекордных баллов централизованного тестирования – как раз результат работы на периферии.

Алексей Мартиненок, Игорь Пучков, телекомпания СТВ.