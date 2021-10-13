Качество образования и оплата за проживание. КГК проводит интернет-опрос о качестве услуг белорусских вузов

Новости Беларуси. Выразить свое мнение о качестве образования, указать на проблемные моменты или просто помочь учебному заведению стать еще лучше. Комитет государственного контроля на своем сайте проводит интернет-опрос о качестве образовательных и других услуг вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Желающим поучаствовать в исследовании предлагают ответить на вопросы об организации учебного процесса, информационном обеспечении учреждений высшего образования, уровне проведения практик, возможности участия в международной и научной деятельности вузов. Не оставят без внимания и условия доступности общежитий для студентов, их санитарно-техническое состояние, а также оплату за проживание. Продлится опрос до 11 ноября.