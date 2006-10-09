Кабинеты по планированию семьи у белорусов популярны

Специалисты работают как с молодыми супругами, так и с девочками-подростками. Благодаря таким консультациям можно своевременно выявить различные заболевания и подготовить молодую женщину к рождению ребенка.

В 8-й минской поликлинике знают: будущая мама, которая числится здесь на учете, кабинет по планированию семьи стороной не обойдет. Средний возраст этих женщин 20-25 лет, но есть и намного старше. Здесь и расскажут как правильно вести себя во время беременности, и подготовят к благополучному рождению малыша.

В Беларуси около двухсот кабинетов по планированию семьи, которые работают на базе женских консультаций. При обследовании удается вовремя выявить и вылечить болезнь, в том числе и у обоих супругов. В 8-й поликлинике молодоженов принимают дважды в месяц. Медики сотрудничают с районным ЗАГСом, где будущим супругам предлагают посетить кабинет еще на момент подачи заявления.