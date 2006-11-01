Кабельное телевидение в столице динамично развивается

28 телевизионных каналов вместо нынешних трех. До конца этого года Минские телевизионные информационные сети подключат 35 тысяч новых абонентов в домах по улицам Маяковского, Надеждинская, Лыкова и Партизанскому проспекту.

Старым клиентам предложена новая услуга - Интернет по оптико-волоконным линиям. Ее используют пока одна тысяча человек, при техническом потенциале в 25 тысяч. До 2010 года МТИС при финансовом участии Мингорисполкома планирует подключить к широкополосному телевидению всю столицу. А это еще 80 тысяч абонентов.

К концу этого года Минские телевизионные информационные сети станут Медиахолдингом. В 20-ых числах декабря выйдет в свет первая передача нового столичного канала "Минская медиа-сеть". На первых порах планируется только четыре часа собственного вещания на базе телеканала "ТДК". Для зрителей готовят трансляции из лицеев и епархии, интервью со столичными чиновниками.