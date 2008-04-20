Кабанас - чудо белорусской селекции

Институт овощеводства Национальной Академии наук представил семена нового сорта кабачка.

Кроме традиционного и вполне привычного вкуса, специалисты обещают еще и экзотическое послевкусие. Кроме того, к этому дачному сезону в магазины поступят семена 10 новых сортов помидоров и огурцов, урожайных и устойчивых к вредителям.

Николай Петрович отстаивает гордое имя белорусской селекции 30 лет. Он - автор около десяти новых сортов лука и чеснока. Простого обывателя, возможно, число это и не слишком впечатлит. Но специалист, знающий, что на выведение только одного сорта селекционер тратит не менее 13 лет, будет впечатлен.

На ассортимент семян в магазинах сейчас жаловаться грех! Свыше 400 сортов и гибридов овощных культур, 90 видов цветов. У покупателей в корзинах все чаще - семена и клубни отечественного производителя. Объяснение тому простое. Разведение новых сортов и получение семян - вопрос не только морального удовлетворения и гордости за отечественную селекцию. Экономическая выгода неоспорима: килограмм семян вот этой капусты на мировом рынке оценивается в 4 тысячи долларов, белорусский аналог предлагается всего за 200.

Когда-то и идея выращивать томаты в условиях нашего климата казалась едва ли не утопией, сейчас вполне реально приспособить к белорусской почве гораздо более экзотические виды овощей и фруктов. Селекционеры уверяют: каждому дачнику под силу вырастить на своих сотках даже заменитель кофе, дело за малым - запастись терпением и приобрести непременно качественные семена.

