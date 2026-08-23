К знаниям – с комфортом! Более 150 новых автобусов выйдут на школьные маршруты в 2026 году

Чуть больше недели остается до главного школьного дня. 1 сентября не за горами. К этому событию активно готовятся и ученики, и учителя. На неделе стала уже известна и тема первого урока. Он будет посвящен будущему Беларуси, и даже нашим машиностроителям. Именно они позаботились, чтобы путь к знаниям был легким, комфортным, а главное – безопасным. В 2026 году на школьные маршруты выйдут более 150 новых автобусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Брестмаш» передал регионам ключи от партии свежих авто. Машины уехали на Могилевщину и Гомельщину. А на МЗКТ подготовили обновленный «Неман» на белорусском шасси. Как наши производители сдают экзамен на колесах и почему дорога к знаниям станет комфортнее – Элла Маркевич провела тест-драйв.

К знаниям теперь с комфортом. Одним из первых за руль новенького школьного микроавтобуса садится Леонид Пелипончик. Его прежняя машина честно отслужила свое. Теперь – новый этап. Леонид по-хозяйски осматривает каждую деталь обновки. Проверка перед выездом серьезная: свет, крепление ремней безопасности, каждый механизм. Путь у этого желтого автобуса неблизкий из Бреста в Светлогорский территориальный центр соцобслуживания. И хотя Леонид работает там всего полтора года, но для местной детворы он уже свой – Дядя Леня.

Леонид Пилипончик, водитель Светлогорского территориального центра социального обслуживания населения:

Дети дарят непередаваемые положительные эмоции: когда я еду, когда они идут навстречу, видят мой автобус, они машут мне рукой. Каждый вечер приходишь домой, и тебе хочется завтра идти снова на работу. Автомобиль очень достойный, сделан качественно, собран добротно. Эксплуатироваться, я думаю, будет долго и надежно. Зимой комфортно, тепло. Летом есть кондиционер.

Всего же с площадок «Брестмаша» на этой неделе разъехались 13 микроавтобусов в Гомельскую и Могилевскую области. Машины разной комплектации и вместимости – стандартные на 17 мест (с учетом водителя и трех сопровождающих), а также модели с гидравлическими подъемниками для детей с ограниченными возможностями. Механизм прост и удобен в управлении.

Станислав Каленкович, заместитель директора по производству предприятия «Брестмаш»:

Подъемником пользоваться очень просто. Включаем зажигание. Можно машину не заводить. Опускается подъемник достаточно быстро. Можем оборудовать автобус для перевозки двух детей с ограниченными возможностями, а также одного. То есть все зависит от комплектации и от пожеланий заказчика. Школьные автобусы здесь собирают уже третий год – по заказу Министерства образования. За это время регионы получили более 250 машин. Заявки поступают еще весной. И за несколько месяцев обычный цельнометаллический фургон МАЗ превращается в комфортабельный и безопасный транспорт для детей.

Станислав Каленкович:

Автомобиль оборудован блокировками, то есть при открытых дверях автомобиль не поедет. Установлено ограничение скорости на машину: максимум 60 километров он только едет. Две полки, есть поручни для удобного захода и выхода из автобуса, также есть кнопки экстренной остановки. Обновление транспортного парка для подвоза детей – часть госпрограммы. В этом учебном году 59 новых брестских микроавтобусов выйдут на школьные маршруты. Некоторые регионы еще ждут пополнения.

Уже 1 сентября более 55 тысяч школьников из белорусской глубинки отправятся на занятия на специальных автобусах. Для них это безопасный трансфер до школы, свободный доступ к экскурсиям, участие в интеллектуальных состязаниях и возможность добраться на ЦТ.