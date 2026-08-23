К знаниям – с комфортом! Более 150 новых автобусов выйдут на школьные маршруты в 2026 году
Чуть больше недели остается до главного школьного дня. 1 сентября не за горами. К этому событию активно готовятся и ученики, и учителя. На неделе стала уже известна и тема первого урока. Он будет посвящен будущему Беларуси, и даже нашим машиностроителям. Именно они позаботились, чтобы путь к знаниям был легким, комфортным, а главное – безопасным. В 2026 году на школьные маршруты выйдут более 150 новых автобусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
«Брестмаш» передал регионам ключи от партии свежих авто. Машины уехали на Могилевщину и Гомельщину. А на МЗКТ подготовили обновленный «Неман» на белорусском шасси.
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К знаниям теперь с комфортом. Одним из первых за руль новенького школьного микроавтобуса садится Леонид Пелипончик. Его прежняя машина честно отслужила свое. Теперь – новый этап. Леонид по-хозяйски осматривает каждую деталь обновки.
Проверка перед выездом серьезная: свет, крепление ремней безопасности, каждый механизм. Путь у этого желтого автобуса неблизкий из Бреста в Светлогорский территориальный центр соцобслуживания. И хотя Леонид работает там всего полтора года, но для местной детворы он уже свой – Дядя Леня.
Леонид Пилипончик, водитель Светлогорского территориального центра социального обслуживания населения:
Дети дарят непередаваемые положительные эмоции: когда я еду, когда они идут навстречу, видят мой автобус, они машут мне рукой. Каждый вечер приходишь домой, и тебе хочется завтра идти снова на работу. Автомобиль очень достойный, сделан качественно, собран добротно. Эксплуатироваться, я думаю, будет долго и надежно. Зимой комфортно, тепло. Летом есть кондиционер.
Всего же с площадок «Брестмаша» на этой неделе разъехались 13 микроавтобусов в Гомельскую и Могилевскую области. Машины разной комплектации и вместимости – стандартные на 17 мест (с учетом водителя и трех сопровождающих), а также модели с гидравлическими подъемниками для детей с ограниченными возможностями. Механизм прост и удобен в управлении.
Станислав Каленкович, заместитель директора по производству предприятия «Брестмаш»:
Подъемником пользоваться очень просто. Включаем зажигание. Можно машину не заводить. Опускается подъемник достаточно быстро. Можем оборудовать автобус для перевозки двух детей с ограниченными возможностями, а также одного. То есть все зависит от комплектации и от пожеланий заказчика.
Школьные автобусы здесь собирают уже третий год – по заказу Министерства образования. За это время регионы получили более 250 машин. Заявки поступают еще весной. И за несколько месяцев обычный цельнометаллический фургон МАЗ превращается в комфортабельный и безопасный транспорт для детей.
Станислав Каленкович:
Автомобиль оборудован блокировками, то есть при открытых дверях автомобиль не поедет. Установлено ограничение скорости на машину: максимум 60 километров он только едет. Две полки, есть поручни для удобного захода и выхода из автобуса, также есть кнопки экстренной остановки.
Обновление транспортного парка для подвоза детей – часть госпрограммы. В этом учебном году 59 новых брестских микроавтобусов выйдут на школьные маршруты. Некоторые регионы еще ждут пополнения.
Уже 1 сентября более 55 тысяч школьников из белорусской глубинки отправятся на занятия на специальных автобусах. Для них это безопасный трансфер до школы, свободный доступ к экскурсиям, участие в интеллектуальных состязаниях и возможность добраться на ЦТ.
Александр Бачковский, начальник отдела контроля делопроизводства и материально-технического обеспечения Министерства образования Беларуси:
В этом году мы закупаем порядка 104 автобусов за счет средств республиканского бюджета. Итого за год планируется 156 вместе со средствами местных бюджетов. То есть области закупают тоже за свой счет по такой же программе для подвоза детей.
Подробнее в видео.