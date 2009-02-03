К Земле с окраины Солнечной системы приближается двухвостая комета Лулинь

Невооруженным глазом ее можно будет увидеть к концу февраля. Ближе всего к Земле – на расстояние примерно в 60 миллионов километров она подойдет 24 февраля. Небесное тело в июле 2007 года открыли китайские астрономы, а название получила в честь обсерватории, где работал один из них. А вот два хвоста кометы – не более чем иллюзия. Поскольку она летит по кривой орбите, и хвост так завернулся, что его видно с двух сторон одновременно.