К заготовке березового сока приступили лесничества Брестской области

Кстати, полезный напиток белорусского разлива – продукт очень востребованный. Его предпочитают в Германии, Казахстане, России и даже Японии.

Весна – горячая пора для работников леса. Нужно заготовить древесину, посадить молодняк и обеспечить население березовым соком, спрос на который соизмерим с его экономической выгодой.

За день зрелая береза дает от 20 до 30 литров сока. Для правильной подсочки существует ряд правил. Ствол не моложе 61 года, а запил не глубже 2 сантиметров. Сбор ведется до момента распускания почек на деревьях. Именно в этом случае сок будет наивысшего качества и максимально насыщен глюкозой.

Лесничие отмечают, спрос на весенний напиток растет от года к году. Уже в брестской области заготовлено более 430 тонн сока. Меньшая часть которого реализуется прямо в лесу населению. Остальной продукт попадет на консервные заводы, а уже после на прилавки магазинов.

Березовый сок на пути от леса до прилавка дорожает в разы. За это время его кипятят и придают соку новые вкусовые оттенки, ни один из которых не сравнится со вкусом настоящего березового фреша.

Сбор сока длится всего 15 дней в году. Одна береза может дать до 200 литров. Кстати, самовольно «добывать» березовый сок запрещено. За это полагается внушительный штраф.

Владимир Новиков, Андрей Щерба, СТВ, Брестская область.