К «Телевершине» белорусские журналисты впервые шли по красной дорожке

Во Дворце Республики проходит VII Национальный телевизионный конкурс «Телевершина». «Телевершина» напоминает церемонию награждения «Оскар»: десятки теле- и фотокамер, зрелищные наряды и, конечно же, сами звёзды. Впервые в этом году организаторы постелили даже красную дорожку — по ней перед началом церемонии, улыбаясь и раздавая автографы, прошли те, кого мы ежедневно видим на телеэкранах.

Кстати, многие из телезвёзд признались, что к этому дефиле готовились обстоятельно. И, конечно, их можно понять: ведь не каждый день приходится показываться перед широкой аудиторией в полный рост и, тем более, на высоких шпильках.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Безусловно, красная дорожка — это глоток свежего воздуха для многих женщин после затянувшейся зимы, какой-то непонятной весны. Поэтому многие с огромным удовольствием оголились, показали свои наряды, показали себя во всей красе. Я думаю, что это приблизит как-то начало лета.

В новостях мы серьёзные, тут мы более раскованные, более весёлые. И самое главное, что у ведущих новостей появились ноги! Для нас это тоже такая роскошная возможность показать себя целиком и полностью.

В этом году организаторы радуют настоящим шоу. В роли ведущих — дикторы национальных телеканалов. Главная интрига, безусловно, — награждение. В этом году на медийный Олимп попытались взойти 47 телекомпаний, всего же подано 228 заявок по 21 номинации. Некоторые из них стали рекордными по количеству участников. Например, «Лучший документальный фильм» и «Лучший режиссёр». В целом же, специалисты отмечают высокий профессионализм журналистов и, конечно же, новые лица, которые украсили белорусский эфир.

Александр Ефремов, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Появляются такие профессиональные люди, которые умудряются в этом ритме, этом темпе найти возможность и повод вдруг заговорить немножко другим языком: не языком агрессивной подачи материала, а языком, не побоюсь этого слова, искусства. В этом и ощущается аромат творчества, идеи, выдумки, аромат личности, индивидуальности.

Первые результаты «Телевершины»: лучшая информационная программа — «Новости 24 часа».

Игорь Позняк, директор дирекции информационно-аналитического вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Чувствую большую гордость за наш огромный коллектив, не только тех, кто находится в кадре, но и тех, кто находится за кадром. Хорошее целое делается из хороших составных частей.

Наш телеканал представлен во многих номинациях, одна из них — интерактивная: приз зрительских симпатий определяли сами зрители. От телеканала СТВ на столь высокое звание претендовало сразу два человека: известный путешественник Юрий Жигамонт и известная модель Ирина Хануник-Ромбальская.

Ирина Хануник-Ромбальская, ведущая СТВ:

Конечно же, я очень волнуюсь, поскольку одна из моих номинаций самая субъективная, но при этом, наверное, самая приятная для любого ведущего. Хотя я, наверное, знаю своего зрителя в лицо, знаю какую-то целевую аудиторию, и понимаю, что многие из моих поклонников — мужчины.

Среди номинантов немало и региональных телекомпаний, в основном их проектов касаются общественно-политической жизни страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И это неудивительно — прошлый год был богат на такие события. Акцент на серьёзное телевещание делает и канал СТВ, это и оценило жюри. Лучшая общественно-политическая программа — программа «Картина мира».

Андрей Алексеенко, ведущий программы «Картина мира»:

Спасибо всем, кто заметил наш молодой проект. Мы у холста телекартины меньше телесезона. Но если в руках у нашей команды эта статуэтка, значит, мы выбрали правильную технологию рисунка, ту палитру событий, и попали в тренд и в масть.

Лучшей ведущей информационной программы стала Юлия Радькова. И ещё одна хорошая новость для тех, кто работает «в полях» — корреспондентов: лучший репортер — корреспондент СТВ программы «Новости 24 часа» Ольга Макей.