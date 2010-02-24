К середине века население восточной Германии сократится на треть

Согласно прогнозам федеральной статистической службы ФРГ, в 2060 году население восточной Германии - пяти земель, ранее входивших в состав ГДР, не считая Берлина, - сократится на 37% по сравнению с 2008 годом, сообщает Welt.

При этом на 100 человек будет приходится 74 пенсионера: между тем, в 2008 году пенсионерами были лишь 37 человек из ста.

Как отмечают в службе статистики, особенно быстро сокращение и старение населения восточной Германии будут проходить в ближайшие два десятилетия. Число граждан в возрасте от 20 до 65 лет с 8 миллионов в 2008 году сократится к 2030 до 5,6 миллиона, а к 2060 — до 4 миллионов. Расчеты основываются на следующих факторах: стагнирующий уровень рождаемости, увеличение продолжительности жизни и отток населения, уезжающего в другие земли Германии.

Что касается западных — «старых» федеральных земель, — демографическая ситуация там в будущем будет значительно лучше. К 2060 году население сократится на 19% по сравнению с 2008, а в городах-землях (Берлин, Гамбург и Бремен) — на 12%. Доля пенсионеров старше 65 лет увеличится почти вдвое и составит 66 человек из ста, пишет Lenta.ru.