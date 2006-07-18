К программе развития туризма в стране необходимо относиться серьезнее

Глава правительства Беларуси Сергей Сидорский указал на поверхностное отношение к Национальной программе развития туризма. Документ сегодня обсуждали члены правительства в Совете министров.

К 2010 году в Беларуси будет создано более 200 новых объектов туристической инфраструктуры. К этому времени в республику необходимо ежегодно привлекать более 400 тыс. иностранных туристов, что почти в 5 раз больше, чем в 2005 году. Однако пока для достижения поставленных задач сделано пока очень мало. И хотя за отчетный период сформирована достаточная нормативно-правовая база развития туризма, организовано 11 туристических зон, создана система управления туристическими объектами, дана оценка всем историческим и культурным ценностям Беларуси, однако этого, по мнению премьера, недостаточно. Всего по программе нужно создать 27 туристических зон. Между тем, по словам Сергея Сидорского, в республике строится мало гостиниц, мотелей, объектов придорожного сервиса. В этом плане нет образцов, "на которые можно было бы обратить внимание и предложить к использованию". "Даже на Августовском канале пока нет новых гостиниц. Необходимо давать возможность частному бизнесу активнее работать в этой сфере", - уточнил глава правительства. Он потребовал от исполнителей программы конкретной работы. Пора от слов "усилить, скоординировать, обеспечить" переходить к делу, подчеркнул премьер.

Сергей Сидорский указал заместителю министра спорта и туризма Чеславу Шульге на поверхностное отношение к выполнению программы. Это ведомство должно быть генератором идей и стремиться к тому, чтобы не только выполнять намеченное в программе, но и идти на шаг впереди. "Нужно делать больше, чем запланировано, а не тянуться, как получится", - подчеркнул премьер-министр.

Коммунальные службы областных городов, районов должны перестроить все гостиницы. Эти объекты должны быть сертифицированы и соответствовать европейскому уровню. Сюда должны быть привлечены частные предприниматели. Работая в гостиничном бизнесе, они получают льготы: освобождаются в течение трех лет от уплаты некоторых налогов, для них устанавливаются нулевые ставки по арендной плате. Эти меры позволят привлечь в данную сферу больший объем инвестиций, считает премьер.

