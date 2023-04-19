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К проекту «Здоровый город» присоединился Несвижский район. Как здесь улучшают качество жизни?

19 апреля 2023 09:09
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Новости Беларуси. «Здоровый город». К проекту Всемирной организации здравоохранения присоединились многие белорусские города и поселки. В их числе и три, находящиеся в Несвижском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Инициатива направлена на сохранение и укрепление здоровья людей, повышение качества их жизни, а также улучшение демографической ситуации.

Кроме Несвижа и агроогородка Снов, в 2022 году к проекту подключился поселок Городея. Здесь созданы все необходимые условия. Есть инфраструктура, в том числе спортивная – большой стадион, бассейн и спортзал. Организованы зоны отдыха, работают центры культуры и досуга. В учреждениях образования открыты школы здоровья.

К проекту «Здоровый город» присоединился Несвижский район. Как здесь улучшают качество жизни?-1

Ирина Шиманская, главный государственный санитарный врач Несвижского районного центра гигиены и эпидемиологии:
Для того чтобы отслеживать показатели здоровья и проводить оздоровительные мероприятия, есть Городейская городская больница, Городейская поликлиника, в которых трудится квалифицированный персонал. Люди проходят диспансеризацию, как детское, так и взрослое население. Показатели здоровья оцениваются, вовремя корректируются, поэтому мы можем видеть какие-то определенные результаты.

Кроме того, в Несвижском районе продолжают создавать комфортные условия на рабочих местах. Ведется озеленение территорий, ремонт детских и спортивных площадок. 

К проекту «Здоровый город» присоединился Несвижский район. Как здесь улучшают качество жизни?-4

Всего до 2030 года 10 населенных пунктов района станут участниками программы «Здоровый город».

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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