К проекту «Здоровый город» присоединился Несвижский район. Как здесь улучшают качество жизни?

Новости Беларуси. «Здоровый город». К проекту Всемирной организации здравоохранения присоединились многие белорусские города и поселки. В их числе и три, находящиеся в Несвижском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инициатива направлена на сохранение и укрепление здоровья людей, повышение качества их жизни, а также улучшение демографической ситуации.
Кроме Несвижа и агроогородка Снов, в 2022 году к проекту подключился поселок Городея. Здесь созданы все необходимые условия. Есть инфраструктура, в том числе спортивная – большой стадион, бассейн и спортзал. Организованы зоны отдыха, работают центры культуры и досуга. В учреждениях образования открыты школы здоровья.
Ирина Шиманская, главный государственный санитарный врач Несвижского районного центра гигиены и эпидемиологии:
Для того чтобы отслеживать показатели здоровья и проводить оздоровительные мероприятия, есть Городейская городская больница, Городейская поликлиника, в которых трудится квалифицированный персонал. Люди проходят диспансеризацию, как детское, так и взрослое население. Показатели здоровья оцениваются, вовремя корректируются, поэтому мы можем видеть какие-то определенные результаты.
Кроме того, в Несвижском районе продолжают создавать комфортные условия на рабочих местах. Ведется озеленение территорий, ремонт детских и спортивных площадок.
Всего до 2030 года 10 населенных пунктов района станут участниками программы «Здоровый город».