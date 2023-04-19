К проекту «Здоровый город» присоединился Несвижский район. Как здесь улучшают качество жизни?

Новости Беларуси. «Здоровый город». К проекту Всемирной организации здравоохранения присоединились многие белорусские города и поселки. В их числе и три, находящиеся в Несвижском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициатива направлена на сохранение и укрепление здоровья людей, повышение качества их жизни, а также улучшение демографической ситуации.

Кроме Несвижа и агроогородка Снов, в 2022 году к проекту подключился поселок Городея. Здесь созданы все необходимые условия. Есть инфраструктура, в том числе спортивная – большой стадион, бассейн и спортзал. Организованы зоны отдыха, работают центры культуры и досуга. В учреждениях образования открыты школы здоровья.