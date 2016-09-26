К пациенту – за считанные минуты: дрогичинских медиков усадили на новые электровелосипеды

Новости Беларуси. К пациенту – за считанные минуты. В несколько раз мобильнее и быстрее теперь стали дрогичинские медики: их усадили на новые электровелосипеды. 20 транспортных средств презентовали районной больнице и местным ФАПам.

Под наблюдением Елены Селюк, например, три населенных пункта. Раньше за день она могла обслужить всего 10 пациентов. Теперь эта цифра увеличилась сразу вдвое. Достаточно прост электровелосипед и в обслуживании. Два часа зарядки – и на железном коне можно проехать порядка 50 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Селюк, заведующий Именинским фельдшерско-акушерским пунктом:

Сократилось время обслуживания вызовов. И мы можем добираться до любой точки. От моего этого участка я могу добраться за 10 минут. Раньше у меня занимало полчаса, минут 40.