К Олимпиаде-2014 в России появятся новые деньги

К предстоящей в 2014 году Олимпиаде в Сочи Центробанк России помимо традиционных памятных монет с олимпийской символикой обещает выпустить бумажные «олимпийские» деньги.

По словам первого зампреда ЦБ Георгия Лунтовского, это будет купюра одного из ходовых номиналов — 50, 100 или 500 рублей. До сих пор Центробанк России ни разу не выпускал юбилейных бумажных денег с символикой Игр. Впервые олимпийские памятные банкноты были выпущены к играм в Пекине 2008 года. До этого выпускались только монеты с олимпийской символикой. Лунтовский также сообщил, что Банк России должен выпустить и олимпийские монеты к 2011 году, пишет «Взгляд».

Лунтовский сообщил, что монеты каждого вида будут выпускаться ограниченным тиражом три тысячи штук, поэтому ожидается высокий спрос на эти монеты не только со стороны болельщиков, но и со стороны нумизматов.