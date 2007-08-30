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К новому учебному году - новые учебники

30 августа 2007 09:08
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Почти 140 наименований новых учебников и учебных пособий выпустили белорусские издательства накануне нового учебного года. Многие из учебников - в облегченном варианте. Они разделены на две части, а значит, и весят меньше. Уже не первый год родители платят за пользование учебниками половину от их полной стоимости. Самые дешевые книжки в нынешнем году у третьеклассников - чуть более 5 тысяч рублей. А больше всего придется заплатить за учебники 9-х и 10-х классов - почти 25 тысяч рублей.
# общество

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