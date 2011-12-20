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К новогодним праздникам кондитерская фабрика «Коммунарка» поставила на прилавки магазинов миллион баулов с конфетами

20 декабря 2011 16:57
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Новости Беларуси, Минск. «Коммунарка» работает прибыльно и осваивает новые «сладкие» технологии и новые рынки.

Где «Коммунарка», там и праздник – заметили и в фирменном магазине. Этот бренд в рекламе не нуждается. Видно по покупателям.

Покупатель:
Зачем столько? Дарить своим близким, родным, угощать.

От Камчатки до Средней Азии. Даже деды Морозы Монголии согласны вручать в праздник сладости белорусской марки. Около миллиона таких баулов – здесь уже с августа готовятся к Новому году.

Татьяна Сайганова, заместитель генерального директора по производству СОАО «Коммунарка»:
Такая красота поедет в Туркмению, Узбекистан, Германию, Америку.

Конкуренцию выдерживают подтвержденным качеством. Слаженная команда сотрудников эффективно продвигает марку, которая была создана еще 100 лет назад. Чтобы оставаться сильным игроком на рынке, здесь вековые традиции подтверждают на современном оборудовании. Буквально в прошлом месяце запустили модернизированную «конфетную» линию, а уже в следующем, чтобы быть на шаг впереди, планируют открыть новое производство сладостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кот, генеральный директор СОАО «Коммунарка»:
В стране созданы все условия для успешного развития любого бизнеса.
Выпускать импортозамещающую продукцию, чтобы белорусский рынок был до 100% насыщен отечественными товарами – это задача, которая стоит сегодня. Также нужно продвигаться на экспорт, потому что именно по экспорту мы видим наше крепкое будущее.

Из экспортных рынков главным остается российский. После того, как заработал Таможенный союз, хорошие перспективы открылись и в Казахстане.

Секрет «сладкой жизни» предприятия прост: здесь каждый подходит к общему делу, как к собственному.

# общество

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