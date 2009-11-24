Прямой эфир

К наркологам в Беларуси все чаще обращаются женщины

24 ноября 2009 07:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
По данным специалистов, на 1 октября нынешнего года на учете в наркодиспансерах Беларуси состояло 182 162 человека.

91 449 активно употребляющих «все, что горит» находятся на профилактическом учете: это та группа людей, которым до постановки диагноза “алкоголизм” остался один шаг. Новых диагнозов за 9 месяцев поставлено 25 281, прирост по сравнению с прошлым годом составляет 11 процентов.

Что особенно тревожит, все больше женщин, подростков  попадают в удушающие объятья зеленого змия. Так, если в начале 80-х годов прошлого века  соотношение женщин и мужчин, обратившихся за наркологической помощью, составляло 1:10, то сейчас оно изменилось до 1:4, пишет «НГ».

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
24 ноября 2009 07:27

Депутаты Парламента выйдут в народ

23 ноября 2009 21:08

Журналисты тоже делают политику

23 ноября 2009 21:04

Минск планирует сократить число очередников на жилье примерно на треть