К наркологам в Беларуси все чаще обращаются женщины

По данным специалистов, на 1 октября нынешнего года на учете в наркодиспансерах Беларуси состояло 182 162 человека.

91 449 активно употребляющих «все, что горит» находятся на профилактическом учете: это та группа людей, которым до постановки диагноза “алкоголизм” остался один шаг. Новых диагнозов за 9 месяцев поставлено 25 281, прирост по сравнению с прошлым годом составляет 11 процентов.

Что особенно тревожит, все больше женщин, подростков попадают в удушающие объятья зеленого змия. Так, если в начале 80-х годов прошлого века соотношение женщин и мужчин, обратившихся за наркологической помощью, составляло 1:10, то сейчас оно изменилось до 1:4, пишет «НГ».