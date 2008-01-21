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К концу января предприниматели вернутся на свои рабочие места

21 января 2008 19:00
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Ситуацию помогают контролировать регулярные рейды управления предпринимательства Мингорисполкома Наименования будущих ЧУП в Беларуси согласовали почти две тысячи индивидуальных предпринимателей. Еще более 700 подали свои документы на перерегистрацию в льготном порядке. Упрощенная схема перерегистрации, согласно Указу президента, будет действовать до 1 марта. В связи с этим в отделах предпринимательства продлен рабочий день и созданы дополнительные штаты сотрудников, которые быстрее помогут переоформить документы.
# общество

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