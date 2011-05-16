К концу мая доехать на поезде из Минска в Вильнюс можно будет за три часа

Движение поездов Минск-Рига возобновится с июня. После четырехлетнего перерыва поезда снова начнут курсировать по этому маршруту.

Летом они будут отправляться ежедневно. Зимой два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Изменения коснутся еще одного популярного маршрута. Так, к концу месяца доехать из Минска в Вильнюс можно будет за три часа — на час быстрее, чем раньше.

Сергей Мацкевич, заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги:

Мы укрепляем связи таким образом, народы становятся ближе. Также с новым графиком введен поезд Минск-Архангельск — такого поезда никогда не было, даже во времена Советского Союза. Теперь будет такой маршрут, котрый будет ходить два раза в неделю