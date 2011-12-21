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  • К концу 2013 года в Минске, напротив «Минск-Арены», появится многофункциональный жилой комплекс общей площадью 150 тысяч кв м с 37-этажной гостиницей

К концу 2013 года в Минске, напротив «Минск-Арены», появится многофункциональный жилой комплекс общей площадью 150 тысяч кв м с 37-этажной гостиницей

21 декабря 2011 10:53
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Новости Беларуси, Минск. На месте застройки торжественно заложили капсулу. Архитектурный проект разработан в этом году и строительные работы уже идут полным ходом. Проект реализуется за счет прямых иностранных инвестиций.

В многофункциональный жилой комплекс общей площадью 150 тысяч квадратных метров будет входить 37-этажная гостиница, два административных здания и три жилых дома.

Закладка капсулы

Закладка капсулы

Закладка капсулы

Закладка капсулы

Закладка капсулы

Закладка капсулы

Ультрасовременный объект построят напротив «Минск-Арены» в жилом районе Лебяжий. Это место выбрано не случайно.

Место стройки

Гостиничный комплекс планируют открыть к концу 2013 года в преддверии чемпионата мира по хоккею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многофункциональный жилой комплекс

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Это очень знаменательно, что рядом лучший спортивный объект страны и, можно сказать, один из лучших спортивных объектов Европы.
Все направлено на то, чтобы Республика Беларусь в 2014 году через свою столицу продемонстрировала в полной всему миру, а сюда приедут представители почти 90 стран, свои возможности, устремленность, место в мировом сообществе.

Николай Бурнос, инвестор (Россия):
Нам дали предложение, чтобы здесь был Центр международной торговли. Это для города значимое событие. Строительство большое. В первую очередь мы уже начали фундамент закладывать.

# общество # Фотофакт # Гостиницы Минска

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