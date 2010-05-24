К кому нужно обращаться, если вы хотите посадить деревья у себя в районе?

На вопросы по экологии Минска отвечает председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Боровиков.

Насколько мы знаем, на каждого минчанина приходится по 17 квадратов зелени. Этого достаточно?

Это больше, чем в столицах европейских государств. Генеральным планом предусмотрено до 21 квадрата, есть куда расти. Но, к сожалению, у нас есть районы — в первую очередь, Фрунзенский, часть Московского района — где недостаточно зелёных территорий.

Но почему на субботниках не увеличить количество сажаемых деревьев именно в этих районах, где недостаточно зелени?

Последние субботники были направлены на это. Но мы посмотрите на темпы нашего жилищного строительства, мы отстали по времени — есть микрорайоны, которые сформированы без достаточного количества зелени. Зелень тоже нельзя сажать куда угодно, если места, которые согласуются с Комитетом архитектуры. Там не должно быть инженерных сетей, ведь деревья препятствуют эксплуатации этих сетей.

Но ведь тех зон, где разрешена посадка деревьев гораздо больше?

Я бы не сказал. В городе и в республике принят принцип компенсации: срубил дерево — должен посадить десять, если строится жильё — один к трём, если финансируется из бюджета — один к двум, если плодовое — один к двум. Но принцип остаётся. У нас и мест не так многоя, чтобы сажать даже компенсационные.

А можно срубить в одном районе, а посадить в другом?

К этому мы идём, для этого создана комиссия.

К кому нужно обращаться жителям, если хотят у себя в районе посадить деревья?

В первую очередь, нужно обращаться в ЖРЭО, в свой ЖЭС, а они уже по цепочке идут в отделы, в которые имеются детальные планы на перспективу этой застройки, инженерных сетей, и которые, по распоряжению Мингорисполкома, обязаны подбирать площадки для высадки деревьев.