К идеологии нужно подходить не формально

Такое мнение высказала первый заместитель главы администрации Президента Наталья Петкевич.

Следует избегать лозунгов и шаблонных фраз. Сегодня к этому стремились на семинаре идеологических работников Минска. Он прошел в формате «диалога». Наталья Петкевич отказалась от «лекции» и призвала столичных идеологов вести откровенный и честный разговор с жителями города. Обсуждать с ними, а не скрывать от них проблемы. Тем более, что Минск – непростой регион. Люди привыкли к столичному уровню жизни. Поэтому предъявляют повышенные требования к руководителям и службам города.

Наталья Петкевич, первый заместитель главы администрации президента республики Беларусь:

– Работники, которые отвечают за идеологическую работу, поднимали весь спектр проблем, начиная от ямки в асфальте, заканчивая уровнем преступности. И реально понимаю, что все это идеологические вопросы – своевременная выплата заработной платы, решение жилищно-коммунальных вопросов, качественная торговля, совершение административных процедур. Если все это будет, значит идеологическая работа выполнена.