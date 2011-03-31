К дому всенародно любимой актрисы Людмилы Гурченко поклонники несут цветы

Яркая, талантливая и неподражаемая, она ушла из жизни накануне в Москве на 76-м году жизни.

Оглушительный успех юной актрисе принесла роль Леночки Крыловой в фильме «Карнавальная ночь». И далее была целая череда блистательных ролей в фильмах «Сибириада», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби». Всего около 100 картин.

Людмила Марковна с особой теплотой всегда говорила о Беларуси. Она была постоянным почетным гостем «Славянского базара» в Витебске. В прошлом году в ноябре ее картина «Пёстрые сумерки» была представлена на кинофестивале «Листопад», где Гурченко не только дебютировала в качестве режиссера, но и к которому сама написала музыку, сыграла главную роль и спела. Это картина стала е» последней работой.

Похоронят всенародно любимую актрису на Новодевичьем кладбище четвертого апреля, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Умерла актриса Людмила Гурченко