К Деду Морозу на поезде

Первых пассажиров новогоднего маршрута сегодня встречали в Беловежской пуще.

Минск-Брест-Беловежская пуща. Первый в истории железной дороги новогодний вагончик тронулся в 6 утра.

Купейный вагон сегодня скорее напоминает машину времени, которая сразу перенесла пассажиров в мир новогодних приключений. Нарядные елки, колокольчики и расписные окна – все это создает необыкновенный антураж. За чаем и не заметили, как пролетело время. Строго по расписанию в 10 часов утра новогодний рейс уже встречали в Бресте.

Горячие эмоции первых пассажиров растопили и совсем нелетную погоду. Семья Носенко уже давно собиралась съездить в сказочное путешествие, а тут еще и новое предложение.

Сразу с брестского вокзала экскурсионным автобусом группу доставили в самый сказочный лес. Посещение Деда Мороза, музея и вольеров. Впечатлений хоть отбавляй.

Уже в десять часов вечера пассажиры новогоднего рейса прибудут в Минск. Праздничный вагон будет курсировать до 7 января. А уже скоро, возможно, путешественники смогут открыть для себя дальние страны.

Алла Сафонова, начальник туристического центра Минского отделения Белорусской железной дороги:

Сегодня у нас есть туры в Санкт-Петербург, Львов, Киев, Закарпатье, Москву. Дальнее зарубежье — Прага, с посещением Дрездена. В проекте даже посещение Греции.