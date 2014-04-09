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К ЧМ-2014 по хоккею в Минске около сотни магазинов уже поддержали систему Tax Free

09 апреля 2014 08:18
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Новости Беларуси. В Минске в преддверии чемпионата мира по хоккею к системе Tax Free уже подключились около сотни магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опытная эксплуатация системы началась в минувшем году. За это время услугой воспользовались гости из Австрии, Германии, Китая, Израиля, Италии, Анголы, Кипра, Йемена и других стран.

Система Tax Free распространяется на товары, облагаемые налогом на добавленную стоимость и предусматривает возмещение 15% от затрат на покупку. При этом ее минимальная стоимость должна быть не ниже 800 тысяч рублей.

# общество # Чемпионат мира по хоккею

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