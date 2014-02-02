К ЧМ-2014 по хоккею в меню белорусских кафе появятся дополнительно 10 национальных блюд

Новости Беларуси. Плюс 10 блюд в меню белорусских кафе. Шеф-повара удивят гостей чемпионата мира по хоккею новыми изысками национальной кухни. Такие требования выдвинул Минторг. Также кафе и ресторанам рекомендовано разместить о себе информацию в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, посетители смогут рассчитаться за услуги банковскими картами, а также воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Меню будет иметь англоязычную версию. А чтобы не возникло трудностей перевода, официанты уже сейчас активно занимаются изучением иностранных языков.